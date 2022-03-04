Гарячим залишається південь, де ворог готується оточити Одесу, – Данілов

Гарячим залишається південний напрямок. Там окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Проте запевнив, що військові готові оборонятися.

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Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився!,

– написав Данілов.

Нагадаємо, що Росія зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока. Водночас ворог проводить демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок.

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