Гатчинс могла зняти власну смерть, – колега вбитої операторки

Колега вбитої Галини Гатчинс режисер Олександр Федосов розповів про свою співпрацю з вбитою операторкою. Крім того, він припустив, що момент смерті українки могли зафіксувати камери.

За словами Федосова, уся кіноіндустрія шокована вбивством Гатчинс. Режисер вважає, що виправданню цій трагедії немає.

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Гатчинс могла зняти власну смерть

Олексій Федосов розповів, що Галина Гатчинс була дуже відповідальною, наполегливою та й взагалі нестандартною операторкою. На зйомках вона завжди намагалася знайти найкращий ракурс для того чи іншого кадру. Що б не відбувалося, вона завжди усміхалася.

Вбивство Гатчинс трапилося під час зйомки кадру, тому ймовірно, що операторка зняла свою смерть на камеру. Вона працювала доти, поки інші члени знімальної групи не вимкнули її.

Це відбулося під час зйомки кадру. Скоріше за все Галина могла зняти власну смерть,

– заявив Федосов.

Робота на знімальному майданчику зазвичай триває не більше 12 годин. Через це, на думку Федосова, помилку із пістолетом, з якого вистрелив актор Алек Болдвін, неможливо пояснити перевтомою.

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