Гатили з гранотометів: бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

Російські бойовики у четвер, 1 березня, обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківки. Поранення отримав український захисник.
Джерело:Фейсбук ОТУ "Північ"
У ЗСУ розповіли, що "воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу".
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Збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомета неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба ОТУ "Північ" повідомила, що "на дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь".
Українська сторона вже повідомила про обстріли ОБСЄ.Зверніть увагу! Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на Донбасі наразі відбувається ескалація. Своїми діями " Росія завела ситуацію у глухий кут".