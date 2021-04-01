Гатили з гранотометів: бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

Російські бойовики у четвер, 1 березня, обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківки. Поранення отримав український захисник.

У ЗСУ розповіли, що "воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу".

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Збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомета неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба ОТУ "Північ" повідомила, що "на дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь".

Українська сторона вже повідомила про обстріли ОБСЄ.