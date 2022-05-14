Гатили по цивільних з авіації, танків і артилерії: наслідки обстрілів на Донеччині

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення на Донеччині. Поліція показала наслідки ворожої атаки, а також "демілітаризації" цивільних.

Відомо, що упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки поруйнований 61 цивільний об'єкт: житлові будинки, промислові й ангарні підприємства, а також залізниця.

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Гатили по мирних з усього, що мали

Під ворожу атаку потрапила низка населених пунктів у Донецькій області. Зокрема Маріуполь, Авдіївка, Залізне, Лиман, Слов'янськ, Святогірськ, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнка, Іллінка, Новолуганське, Ярова, Бахмутське, а також Богородичне.

Гатили по мирному населенню Донеччини російські загарбники з усього, що лиш мали в арсеналі. Мовиться про авіацію, танки, важку артилерію, а також реактивні системи залпового вогню "Ураган".

Правоохоронці наголошують на тому, що всі воєнні злочини, які вчинила Росія, вже зафіксували. Наразі ж співробітники поліції розпочали досудові розслідування, щоб притягнути окупантів до відповідальності.

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донеччини / Фото з телеграму МВС

В Україні почали судити окупантів за воєнні злочини

Так, 13 травня розпочався судовий процес над Вадимом Шишимаріним. Це перший суд, в якому російського військового притягують до відповідальності за вбивство цивільного у війні Росії проти України.

Наприкінці лютого 21-річний командир 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області вбив 62-річного мешканця селища міського типу Чупахівка, що в Сумській області. Чоловік, котрий став жертвою російського загарбника, віз велосипед і розмовляв телефоном, але додому дійти так і не встиг.

Суд над Вадимом Шишимаріним буде відкритим, а розпочнеться від 18 травня. На окупанта очікує ув'язнення терміном від 10 років до довічного.

Зауважимо, що російські військові не лише вбивають цивільне населення, а й стають перегноєм. Так, станом на 14 лютого налічується понад 27 тисяч "двохсотих" окупантів. І це лише за минулу добу вдалося ліквідувати трьохсот загарбників.

Продовжують окупанти втрачати також залізяччя. Вони вже недорахуються 1218 танків, 2934 бойових броньованих машин, 551 артилерійської системи, 195 одиниць РСЗВ, 88 одиниць засобів ППО, 200 літаків, 162 гелікоптерів, а також 13 кораблів.

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