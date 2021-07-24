Гаубиці та танки на лінії відведення: бойовики ігнорують домовленості про "тишу"

Ворожі війська продовжують нехтувати домовленостями щодо відведення важкого озброєння на Донбасі. Грубі порушення зафіксували безпілотники спостерігачів ОБСЄ.

Бойовики розмістили озброєння та техніку на полігонах з порушенням лінії відведення. На таку знахідку спостерігачі натрапили неподалік Бугаївки.

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Що виявили безпілотники:

12 буксированих гаубиць Д-30А "Жаба";

12 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика";

1 буксировану протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Проте і це – не все: за межами виділених місць зберігання були і 24 танки, 7 буксированих мінометів та 4 зенітно-ракетні комплекси "Стріла 10", 89 БТР, БМП та БРДМ.

Спостерігачі викрили ще один полігон з танками та гаубицями

Ще один полігон з озброєнням та технікою виявили біля тимчасово окупованого Міусинська:

46 танків,

13 буксированих гаубиць,

2 реактивних системи залпового вогню,

47 бойових броньованих машин.

Перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних військ з наступною ротацією на лінії розмежування,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Бойовики відмовляють представникам ОБСЄ у в'їзді

Також представники ОБСЄ скаржаться на те, що бойовики просто не допускають їх на окуповані території. Так на блокпостах у Старомихайлівці, Олександрівському, Новоазовську, Заїченку, Хрещатицькому в'їзд заборонили.

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Мовляв, у цих районах проводять розмінування та інженерні роботи. Часом взагалі спостерігачів залишали без пояснень причин. Це не заважало у цей самий час вільно проїжджати цивільним автівкам.