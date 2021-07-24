Гаубиці та танки на лінії відведення: бойовики ігнорують домовленості про "тишу"
Джерело:фейсбук штабу ООС
Ворожі війська продовжують нехтувати домовленостями щодо відведення важкого озброєння на Донбасі. Грубі порушення зафіксували безпілотники спостерігачів ОБСЄ.
Бойовики розмістили озброєння та техніку на полігонах з порушенням лінії відведення. На таку знахідку спостерігачі натрапили неподалік Бугаївки.
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Що виявили безпілотники:
- 12 буксированих гаубиць Д-30А "Жаба";
- 12 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика";
- 1 буксировану протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".
Проте і це – не все: за межами виділених місць зберігання були і 24 танки, 7 буксированих мінометів та 4 зенітно-ракетні комплекси "Стріла 10", 89 БТР, БМП та БРДМ.
Спостерігачі викрили ще один полігон з танками та гаубицями
Ще один полігон з озброєнням та технікою виявили біля тимчасово окупованого Міусинська:
- 46 танків,
- 13 буксированих гаубиць,
- 2 реактивних системи залпового вогню,
- 47 бойових броньованих машин.
Перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних військ з наступною ротацією на лінії розмежування,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Бойовики відмовляють представникам ОБСЄ у в'їзді
Також представники ОБСЄ скаржаться на те, що бойовики просто не допускають їх на окуповані території. Так на блокпостах у Старомихайлівці, Олександрівському, Новоазовську, Заїченку, Хрещатицькому в'їзд заборонили.
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Мовляв, у цих районах проводять розмінування та інженерні роботи. Часом взагалі спостерігачів залишали без пояснень причин. Це не заважало у цей самий час вільно проїжджати цивільним автівкам.Важливо! З 27 липня 2020 року на Донбасі діють домовленості про припинення бойових дій. Проте їх постійно порушують окупантами, стріляючи в бік українських позицій. Такі дії ворога забрали життя за цей час 45 наших героїв, ще понад 150 були поранені.