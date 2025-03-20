"Три сокири" відплати: артилеристи ГУР ефектно нищать ворога на Покровському напрямку

Українські артилеристи продовжують ефектно завдавати ударів по окупантах, ліквідовуючи їх. З'явилися кадри прицільної роботи наших військових з розвідки за допомогою гаубиці М777.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми "Злі духи Донбасу": розвідники показали ефектне відео, як нищать ворога на Покровському напрямку

Як артилеристи ГУР працюють на Покровському напрямку

У ГУР розповіли, що ексклюзивні кадри роботи по окупантах надали воїни підрозділу Art Division у складі "Спецпідрозділу Тимура". Захисники нищать ворожі цілі на Покровському напрямку фронту вогнем з гаубиці M777.

Безжальні "Три сокири" відплати рубають по місцях зосередження російських загарбників – земля повинна горіти під окупантами!

– сказали в ГУР.

Робота артилеристів ГУР по росіянах на Покровському напрямку / Відео з фейсбуку ГУР МО

До слова, у ГУР також розповіли про успішні ураження ворожих цілей в анексованому Криму. Внаслідок прицільних ударів вдалося знищити та пошкодити багато РЛС, ворожий вертоліт та пускові установки до ЗРК.