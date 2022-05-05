Гайдай опублікував карту руйнувань у Попасній, яку створили дослідники Токійського університу

5 травня 2022 , 08:35
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Джерело:

Сергій Гайдай

Дослідники Токійського універститету створили цифрові карти руйнувань на Луганщині. Найбільше їх зафіксували у Попасній.

На карті видно місця, де масово виникали пожежі у Попасній. Фото опублікував голова Луганської ОВА 4 травня. 

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Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення. Найбільше руйнувань зафіксували в Попасній,
– написав Гайдай.

Супутники за допомогою інфрачервоного випромінювання показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області виникали масштабні пожежі. Це свідчить про сильні атаки з боку Росії.

Найбільше руйнувань зафіксували в Попасній. На мапі чітко видно, як росія знищує тільки "стратегічні об'єкти",
– зазначив очільник ОВА.


Руйнування в Попасній / Фото Hidenori Watanave, Ph.D.

Зведення Генштабу 5 травня: коротко

  • Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.
  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область та здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.
  • Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.
  • На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.
  • У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.
  • На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.
  • На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.
  • Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України, після відходу в район відновлення. Річ у тім, що російські окупанти зазнали значних втрат. Зараз вони сподіваються повернутися в Росії.
  • Російські військові південного округу теж деморалізовані. У них є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту.

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Автор: Марта Кушка