Гайдай опублікував карту руйнувань у Попасній, яку створили дослідники Токійського університу

Дослідники Токійського універститету створили цифрові карти руйнувань на Луганщині. Найбільше їх зафіксували у Попасній.

На карті видно місця, де масово виникали пожежі у Попасній. Фото опублікував голова Луганської ОВА 4 травня.

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Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення. Найбільше руйнувань зафіксували в Попасній,

– написав Гайдай.

Супутники за допомогою інфрачервоного випромінювання показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області виникали масштабні пожежі. Це свідчить про сильні атаки з боку Росії.

Найбільше руйнувань зафіксували в Попасній. На мапі чітко видно, як росія знищує тільки "стратегічні об'єкти",

– зазначив очільник ОВА.



Руйнування в Попасній / Фото Hidenori Watanave, Ph.D.

Зведення Генштабу 5 травня: коротко

Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область та здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.

У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.

На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.

На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України, після відходу в район відновлення. Річ у тім, що російські окупанти зазнали значних втрат. Зараз вони сподіваються повернутися в Росії.

Російські військові південного округу теж деморалізовані. У них є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту.

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