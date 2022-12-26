Гайдай озвучив реальну ситуацію на ділянці Сватове – Кремінна

На ділянці Сватове – Кремінна ситуація залишається важкою. Перевага на боці українських сил оборони, але поспішати із позитивними повідомленнями ще не варто.

Так, справді йде просування вперед. Про це на брифінгу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.

Раніше Окупанти роблять спроби контрнаступів біля Сватового і Кремінної, – Гайдай

Про звільнення Кремінної говорити зарано

Неподалік Кремінної йдуть бойові дії. Однак не відповідає дійсності інформація про звільнення населеного пункту або про те, що наші війська зайшли туди.

Втім, окупанти вже потроху тікають. Гайдай наголосив, що російське командування, яке перебувало в Кремінній, переміщено до Рубіжного.

Що цьому передувало

ЗСУ продовжують просуватись на лінії Сватове – Кремінна. 24 грудня аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначали: ймовірно, українські військові просунулись до села Коломийчиха, що розташоване за 10 кілометрів на північний захід від Сватового.

25 грудня аналітики Deep State, зазначили, що на Сватівському напрямку тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Однак писали, що ворог перекинув туди значні сили, зокрема, найманців з ПВК "Вагнер". Загарбники нібито намагались перекинути ЗСУ з районів Площанки та Червонопопівки.

24 грудня Гайдай розповідав, що ситуація на Луганщині – стабільна. ЗСУ відбивали наступи і в Стельмахівці та Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно звільнені.

Крім того, тоді він зазначав: схоже, зі Сватового виїхала "адміністрація" так званих "ЛНР". Була інформація, що ті втекли до Луганська.