Гайдай показав ракету, якою окупанти обстріляли Лисичанськ

Росія вдарила по Лисичанську ракетою "Точка-У", а у Сєвєродонецьку палають декілька будинків.

26 березня росіяни відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку. Водночас саме сьогодні необхідно було дотримуватися "режиму тиші", адже погоджено зелені коридори, зокрема, у цих містах. Окупанти вдарили по Лисичанську ракетою "Точка-У" та "Градами".

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав ракету, якої обстріляли місто.

Ракета "Точка-У" / Фото Сергія Гайдая

Ракета "Точка-У" / Фото Сергія Гайдая

Наслідки обстрілів міст та сіл Луганщини

Зараз рятівники ледь встигають гасити полум’я, адже пожежі трапились у кількох районах.

У Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади та ліс. Окупанти обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.

У Золотому внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.

У Новотошківському внаслідок обстрілу є одна поранена людина, 7 людей евакуйовано в безпечне місце.

В Лисичанську внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

У Рубіжному сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.

Рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але, ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням.

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