Гайдай повідомив ім’я журналіста, що загинув під час обстрілу евакуації на Луганщині

Росіяни знову вчинили підлий злочин та обстріляли евакуаційне авто. Рашисти вбили французького журналіста, який висвітлював війну Росії проти України.

Російські окупанти продовжують активний наступ на Луганщину. Ворог не лише гатить по містах з усієї можливої зброї, а й відкрито обстрілює мирних людей, які намагаються покинути "гарячу" зону.

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Вбивство французького журналіста

На Луганщині планувалася евакуація 10 мирних людей за допомогою броньованого автомобіля. Серед людей був французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф з телеканалу BFMTV. Він отримав акредитацію на висвітлення евакуації мирних людей в Луганській області.

Російські окупанти здійснили обстріл евакуаційної машини, осколки снарядів пройшли крізь броню. На жаль, журналіст отримав смертельне поранення в шию, врятувати його не вдалося. Патрульного, який сидів поруч із ним, від смерті врятувала каска. Кілька днів тому французький журналіст робив матеріал про заблоковані порти Миколаєва.

Через обстріл авто російськими окупантами евакуацію зупинили. Оборона Сєвєродонецька та Лисичанська триває.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти кинули великі сили на штурм Сєвєродонецька, запеклі бої йдуть на вулицях міста. На думку американців, захоплення міста не має жодного тактичного значення, проте рашистам потрібна бодай якась "перемога", тому вони готові закидати місто снарядами та "м'ясом".

Також ворог мріє про повну окупацію Луганської області та вихід на її адміністративні кордони. Після окупації Луганська саме Сєвєродонецьк став адміністративним центром області.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти продовжують грабувати знищений ними Маріуполь. Стало відомо, що рашисти почали вантажити метал, який був у портах, на свої судна. Крадений матеріал вони вивозять у Ростов-на-Дону.

Окупанти відчувають нестачу "гарматного м'яса", яким можна закидати Україну. Через це вони планують мобілізувати проросійських активістів у Криму. Зовсім скоро пристосуванці та зрадники можуть понести справедливе покарання за те, що пішли проти України.

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