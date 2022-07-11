На Донбасі до зими 100% буде катастрофа, – Гайдай

Шалений наступ окупантів на Донбас триває. Ворог стирає в попіл міста та нищить інфраструктуру, відновлювати які не збирається.

Руйнація цивільної інфраструктури на Донбасі має просто неймовірні масштаби. Зовсім скоро місцеві мешканці, яким не вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, опиняться у вкрай складних гуманітарних умовах.

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Гуманітарна катастрофа на окупованому Донбасі

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, гуманітарної катастрофи на Донбасі не уникнути. Винні у цьому російські окупанти, які знищили цивільну інфраструктуру вщент і не збираються її ремонтувати чи відновлювати.

Гуманітарна катастрофа там буде 100% навіть не 90. Коли вони атакували міста, вони місяцями їх розстрілювали. Всім, що лише в них є на озброєнні. Вони за цей час розбили всю інфраструктуру,

– сказав Гайдай.

Він розповів деталі про жахливі наслідки російських обстрілів. Магістральні газові труби вщент вигоріли, всю систему водопостачання, яка розташовувалася в Білогорівці, підірвали. Мільйон абонентів залишилися без води.

Що стосується водопостачання по містах та каналізаціях – всі труби вщент розбиті.

"Це не відновиш за тиждень чи за місяць. Я даю гарантію, що вони не впораються з цим до зими. Що буде з містами, опаленням – це взагалі катастрофа. Вся система буде зламана, її розірве", – додав Гайдай.

Також він додав, що окупанти крадуть з лікарень сучасне медичне обладнання та вивозять з України.

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