Гайдай розповів, коли надійде достатня кількість озброєння, щоб зупинити ворога

Наразі наші військові не можуть піти у масштабний контрнаступ на Луганщині. Все тому, що вони не мають необхідної зброї.

Про те, коли може відбутися контрнаступ розповів в ефірі національного телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це повідомляє 24 канал.

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Ситуація на Луганщині найважча, – Гайдай

Голова ОВА зазначив, що ситуація на Луганщині зараз найважча, адже російські окупанти обстрілюють область з усієї зброї, яку лиш мають на озброєнні. Попри це Збройні Сили України тримають частину регіону. Гайдай зізнався, що не може підібрати слів, аби описати шляхетність та героїзм українських військових.

Він зазначив, що контрнаступ не можливий, поки наші війська не отримають достатньо зброї, не переозброяться та перегрупуються. Лише тоді вони зможуть зупиняти та відтісняти ворога.

Якщо прийде 5 якихось іноземних гармат, їх не можуть одразу кинути в бій. Так їх розіб'ють. Треба накопичити достатньо сил, щоб зупинити міцно і надійно, а далі вже відсовувати їх (окупантів – 24 канал),

– розповів чиновник.

Достатня кількість зброї надійде лише наприкінці червня

Гайдай зазначив, що те, коли українські воїни підуть у контрнаступ залежить від наших партнерів, адже дехто штучно гальмує процес надання зброї. Під цими "дехто" чиновник мав на увазі Німеччину та Угорщину.

"З Угорщиною все зрозуміло, адже Орбан (прем'єр-міністр країни – 24 канал) просто сидить на трубі російській та живе з неї. Тому я не здивуюся, якщо Росія колись скаже, що має таку частину території, як Угорщина", – зазначив голова ОВА.

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Він наголосив, що достатня кількість озброєння буде в Україні наприкінці червня. Однак деяка іноземна зброя вже зараз воює на Луганщині. З російськими окупантами вона, за словами Гайдая, справляється добре.

У Сєвєродонецьку тривають бої

Російські окупанти просуваються всередину Сєвєродонецька. Наразі у місті тривають запеклі бої, адже наші воїни намагаються відтіснити ворога. Лише за 29 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 2 місцевих мешканців, а ще 5 – зазнали поранень.

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