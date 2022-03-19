Гайдай спростував фейк про повний контроль окупантами над територією Луганської області
Російські пропагандисти поширюють фейкові карти про окупацію України. Ворог бреше, буцімто повністю взяв під контроль територію Луганської області.
Окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну
Журналіст Сергій Лещенко заявив, що глава Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейк російської пропаганди, повідомляє 24 канал. Інформація про повну окупацію Луганщини – неправда.
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Повідомляється, що окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростовує фейки російської пропаганди, яка поширює у своєму медійному просторі байку про те, що начебто російські окупаційні війська повністю взяли під контроль територію області. Це неправда. Окупанти лише частково зайшли в Рубіжне та Попасну,
– сказав Лещенко.
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