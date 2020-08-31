Глава МЗС Німеччини Гайко Маас розповів, що бачить "темні хмари" у відносинах Росії та Європи. Він вважає, що причиною цьому стало, зокрема, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Урядовець вважає необхідним зберегти конструктивні відносини з Кремлем. Про це він зазначив на зустрічі у Парижі з послами Франції у європейських країнах, як повідомляє dpa international.

Читайте також "Північний потік-2" усьому голова: про що свідчить заява Меркель і до чого тут Україна?

З одного боку, нам необхідні конструктивні відносини із Москвою – тому що без (Росії – 24 канал) або в опозиції до Росії Європа не буде у більшій безпеці. Це і є європейська справжня політика,

– заявив Маас.

Про європейські санкції проти Росії

Маас вважає, що санкції проти Росії повинні залишатись доти, доки Кремль не змінить свою поведінку.

Маас про отруєння Навального

Міністр розповів, що бачить "темні хмари" у відносинах Європи та Росії, зокрема, через отруєння Навального.

Нагадаємо, раніше Маас після підтвердження німецькою клінікою факту отруєння Навального заявив про необхідність прозорого розслідування цієї справи.

Своєю чергою, канцлерка Німеччини також висловила занепокоєння щодо отруєння опозиціонера. Лідерка Німеччини стала дедалі жорсткіше висловлюватись про Росію через розчарування відсутністю гнучкості Володимира Путіна у вищезгаданій справі.

Що відомо про отруєння Навального