Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить

Украинская газотранспортная система является одним из наиболее прибыльных объектов в государственной собственности.

Общая протяженность магистральных газопроводов составляет 37,6 тысяч км – это одна из самых больших систем газопроводов в Европе. Пропускная способность ГТС на европейской границе составляет 142,5 миллиарда метров кубических, а на российской – 288 миллиардов метров кубических. Это создает возможность Украине транспортировать европейским партнерам более 140 млрд кубов в год.

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Интересный факт: обсуждаемый сегодня "Северный поток-2" имеет общую протяженность 1224 км с проектной пропускной способностью лишь 55 млрд метров кубических в год. Это лишь треть мощностей от украинской ГТС.

Сегодня Украина является основным газовым хабом на европейском энергетическом рынке, который получает деньги за транзит газа, объемы транспортировки которого по итогам 2017 года составили 93,5 миллиарда метров кубических (+ 13% по сравнению с 2016 годом).

Сколько газа проходит через ГТС



Статистика транспортировки 1991-2017 по данным НАК "Нафтогаз"

Вопрос не только в объеме транспортировки самого газа, вопрос в политической и экономической пользе для Украины. Статус главного хаба дает возможность государству монетизировать свое географическое положение и инфраструктурные возможности. Так, Глава Правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире Прямого канала заявил, что в 2017 году транспортировка газа принесла в бюджет Украины 3 миллиарда долларов.

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Чьи интересы в "Северных потоках"?

Ключевая цель строительства "Южного потока", "Северного потока" и "Северного потока-2" – отобрать у Украины статус распределителя (хаба) газа на европейском газовом рынке.

В результате запуска на полную мощность "Северного потока" и "Северного потока-2" статус хаба получает Германия. Интерес России в этом проекте понятен – пустить газ в обход Украины и не платить нашей стране за транспортировку газа.

Германия также заинтересована в запуске этих двух газопроводов. В случае запуска газопроводов на полную возможность именно Германия получает статус главного распределителя российского газа на европейском газовом рынке.

Но вот еще интересный момент, по данным сайта немецкой "дочки" Газпрома, Gazprom Germania GMBH владеет в Германии 49,98% GASCADE GASTRANSPORT GMBH, 100% WINGAS GMBH, 100% WIEH GMBH & CO. KG. Это говорит о том, что несмотря на продажу в 2015 году собственной доли в крупнейшей газораспределительной компании Германии VNG – Verbundnetz Gas AG, Россия сохраняет собственные бизнес-интересы в немецкой газораспределительной системе.

Разумеется, что одно из основных направлений украинской дипломатии должно быть направлено против запуска "Северного потока-2", который является определенно вредным для Украины как с политической, так и с экономической точек зрения.

Подарить ГТС олигархам?

Но преследует ли украинская власть политику госпротекционизма? Определенно нет.

Как иначе объяснить стремление Правительства отдать 49% прибыльной украинской ГТС иностранцам?

Напомню слова Коболева о прибыльности: "ГТС принесла бюджету 3 миллиарда долларов за 2017 год". Логично предположить, что с сохранением объема транспортировки газа, государство сможет рассчитывать уже не на 3 млрд долларов дохода, а лишь 1,53 миллиарда.

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Важно отметить, что Правительство предлагает даже не продать 49% ГТС (продажа предусматривает оплату). Власть предлагает ПОДАРИТЬ 49% украинской ГТС иностранным предприятиям, чьи "ноги" вполне могут расти из Газпрома или украинских олигархических кругов, используя те или иные офшорные схемы.

Возможно ли сохранить ГТС в госсобственности?

По правде говоря, Украина не впервые сталкивается с вызовом распродажи ГТС. В 2007-м году с целью сохранения газотранспортной системы в государственной собственности, парламент уже принимал Закон №605-V от 06.02.2007, автор – нардеп Юлия Тимошенко. Тогда этот законопроект собрал рекордное количество голосов "ЗА" – 430.

А 14 августа 2014 года по предложению Правительства Арсения Яценюка были внесены антигосударственные изменения в закон, которые позволяют передавать ГТС и подземные газохранилища предприятиям из ЕС и США. Речь идет о правительственном законопроекте №4116, который еле-еле правительство протащило через парламент, собрав 228 голосов "ЗА" – всего на 2 голоса больше от минимально необходимого.

Сегодня фракцией "Батькивщина" внесен законопроект, который фактически дублирует принятый в 2007 году закон №605-V. Внесенный сегодня в парламент законопроект №8107 запрещает передачу ГТС из государственной собственности или вывода из государственного управления. Об этом на Согласительном Совете говорил Сергей Власенко.

По словам Власенко, у Украины осталось два богатства – сельскохозяйственная земля и украинская газотранспортная система. Оба этих богатства, по словам нардепа, должны оставаться в 100% государственной собственности.

В ближайшее время нам следует максимально внимательно следить за работой парламента. Просто интересно, победит политика госпротекционизма или желание отдельных кланов обогатиться? Ваши ставки, господа!

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