Газова криза можлива, – міністр енергетики Литви про тиск Росії на Європу

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс переконаний, що газова криза в Європі цієї зими абсолютно реальна. На його думку Росія навмисне зменшує кількість транзиту, щоб швидше запустити "Північний потік-2"

За словами Крейвіса, скорочення постачання газу на європейський ринок і збільшення транзиту в Азію ставить Європу в скрутне становище.

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Росія тисне на Європу

Дайнюс Крейвіс переконаний, що Росія тисне на Європу, щоб швидше запустити "Північний потік-2". Через такі дії Москви сховища газу в Італії та Німеччині фактично порожні. Також ціна на блакитне паливо стрімко зростає і б'є усі рекорди, що й зумовило збільшення вартості електроенергії.

Попри всі песимістичні прогнози, Крейвіс вірить, що Єврокомісія зможе вирішити цю проблему.

Газова криза можлива. Але я сподіваюся, що Єврокомісія разом із країнами-членами (ЄС – 24 канал) вирішить це питання, і в нас не буде того, що було понад 10 років тому, коли в Європі були можливі збої, а в багатьох країнах навіть у середині зими не було газу,

– заявив міністр.

Та яким буде подальший розвиток подій – невідомо.

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