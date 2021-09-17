Газова криза можлива, – міністр енергетики Литви про тиск Росії на Європу
Джерело:"Інтерфакс"
Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс переконаний, що газова криза в Європі цієї зими абсолютно реальна. На його думку Росія навмисне зменшує кількість транзиту, щоб швидше запустити "Північний потік-2"
За словами Крейвіса, скорочення постачання газу на європейський ринок і збільшення транзиту в Азію ставить Європу в скрутне становище.
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Росія тисне на Європу
Дайнюс Крейвіс переконаний, що Росія тисне на Європу, щоб швидше запустити "Північний потік-2". Через такі дії Москви сховища газу в Італії та Німеччині фактично порожні. Також ціна на блакитне паливо стрімко зростає і б'є усі рекорди, що й зумовило збільшення вартості електроенергії.
Попри всі песимістичні прогнози, Крейвіс вірить, що Єврокомісія зможе вирішити цю проблему.
Газова криза можлива. Але я сподіваюся, що Єврокомісія разом із країнами-членами (ЄС – 24 канал) вирішить це питання, і в нас не буде того, що було понад 10 років тому, коли в Європі були можливі збої, а в багатьох країнах навіть у середині зими не було газу,
– заявив міністр.
Та яким буде подальший розвиток подій – невідомо.
Підвищення цін на газ у Європі: головне
- "Газпром" завершив будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має постачати газ Європі в обхід України. Однак запустити його поки не можна – відповідно до законодавства ЄС, монополії на видобуток і транзит газу заборонені, а російська компанія якраз є монополістом.
- Згодом Росія відмовилася купувати в України додаткові транзитні потужності, через що виснажуються газосховища у Європі.
- Через це ціни на газ почали різко зростати. Поки що абсолютним максимумом є 970 доларів за тисячу кубометрів. Зараз вартість блакитного палива становить 800 доларів.