кремль намагався приховати грандіозний програш, але виказав розпач

"газпром" зупинив ще одну турбіну "північного потоку". Знову. Тільки якщо на початку літа цього ще хтось боявся, то сьогодні росіяни просто дістали всіх своїм вмиканням і вимиканням труби.

Розпач переможених

Ми думали, що це якась геополітична гра, а насправді кремлівські "стратеги" поводяться, як дитина, яка погрожує назло мамі відморозити вуха.

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Навіть німецькі урядовці все зрозуміли, демонструють витримку і готуються проходити зимовий сезон без російського газу. Що сталося, звідки в них така сміливість? Все дуже просто – вони нарешті усвідомили, що російський газовий шантаж – ознака розпачу. кремль приховує програш в сфері економіки.

Недарма макроекономічна інформація там тепер суворо засекречена. Заборонено публікувати інформацію про експортні та імпортні операції, немає даних про притік та відтік капіталу, немає даних про інвестиції, жодної інформації про реальну кількість видобутку нафти та газу.

Що ж відбувається насправді з економікою нашого ворога? Давайте подивимося на опосередковані дані. З росії пішла (повністю чи частково) тисяча міжнародних корпорацій. Вони сукупно відповідали за 40% ВВП. За ними виїхали ще 500 000 самих росіян, здебільшого високоосвічених та заможних. Ще 5 мільйонів росіян в результаті виходу міжнародних компаній лишились без роботи.

Автомобільна індустрія близька до колапсу – виробництво позашляховика "Ніва" без подушок безпеки не перекриє падіння виробництва, на якому було зайнято ще 3,5 мільйонів росіян.

Загалом на кінець квітня російське міністерство праці оприлюднило інформацію про 9 (!) мільйонів людей, які "змінили умови роботи". За радянськими формулюваннями ховається або втрата роботи, або перехід на кількаденний тиждень.

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Цифри переконують найкраще

Уявляєте, з якими ризиками доводиться мати справу російській владі? Їх найближчий союзник – Китай – вже все зрозумів. Не варто звертати увагу на політичну риторику, зверніть увагу на інвестиції Піднебесної. Вони повністю згорнули інвестиції в росію в межах мегапроєкту "Один пояс – один шлях".

От і Німеччина все зрозуміла. Саме ці цифри, а не різка поява характеру, дозволяють німецькому уряду так сміливо заявляти про те, що вони "перезимують і без росії". Їх політика Wandel durch Handel ("Зміни через торгівлю") закінчилась з банальної причини. З росіянами вже без сенсу торгувати, там навіть "Біг Мак" не продаси.

Вже навіть Кісінджер не захищає росіян, тільки один Орбан. Все ще сподівається на "Дружбу". Хоча, що таке справжня "Дружба" знають тільки українці.

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