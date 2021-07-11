На газовому заводі в Сирії прогримів вибух: поблизу була військова база США

На газопереробному заводі Conoco в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії 11 липня стався вибух. Поруч була військова база США.

Вибух прогримів на території військової бази американських окупаційних сил на Сході країни. Він стався перед північчю.

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Що відомо про вибух

Згодом в районі після вибуху спостерігалися незвичайні пересування окупаційних сил. Причина вибуху – невідома.

Ізраїльське видання The Jerusalem Post повідомило, що вибух могли викликати мінометним снарядом. Вони посилаються на місцеве джерело новин Deir Ezzor 24.

Що кажуть у США

Як повідомляють ЗМІ, Міністерство оборони США натомість заявило, що вибух став результатом "непрямої атаки" на американських військових.

На щастя, жертв, постраждалих і руйнувань немає.

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