Енергетика під прицілом: вночі Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру

Росія у ніч на 11 лютого здійснила атаку на енергетику України. Під прицілом ворога була, зокрема, газова інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка. Відомо, що газова інфраструктура постраждала на Полтавщині.

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Частина Полтавщини залишилася без газопостачання

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав міністр енергетики вранці 11 лютого.

Герман Галущенко повідомив, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватися наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями,

– додав він.

За повідомленням Полтавської ОВА, унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Влада Полтавщини також наголосила, що влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, на щастя, не було.