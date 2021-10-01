"Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2", – радниця Вітренка

Для запуску газопроводу "Північного потік-2" потрібно пройти процедуру сертифікації. Її вже запустили 8 вересня, коли "Газпром" подав весь пакет документів.

Однак російський газопровід не відповідає європейському законодавству. Про це в авторській програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр на 24 каналі сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.

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"Ми вважаємо, що "Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2" для того, щоб він запрацював", – наголосила Заліщук.

Скільки часу відбуватиметься сертифікація

Вона пояснила, що є 4 місяці, коли німецький енергорегулятор має сказати своє слово. Упродовж 2 місяців Європейська комісія повинна оцінити це рішення.

Плюс, 2 місяці для Європейської комісії, якщо знайдуться треті зацікавлені сторони, наприклад, Україна, яка захоче взяти участь в цьому процесі. І потім ще 2 місяці, коли німецький регулятор, взявши цю думку до уваги, остаточно ухвалить своє рішення. Світлана Заліщук Радниця голови "Нафтогазу"

"Цей процес може тривати приблизно 10 місяців. Якщо кожен із гравців по максимуму використає свої дедлайни", – відзначила Заліщук.

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На початку вересня Росія заявила, що завершила будівництво свого газопроводу.

Як пояснила радниця голови "Нафтогазу" Олена Зеркаль, запуск "Північного потоку-2" не буде можливим без сертифікації.

Юрій Вітренко повідомив, що транзит газу через нашу державу – обов'язкова умова сертифікації російського газопроводу.

До речі, США можуть запроводати санкції проти "Північного потоку-2" у грудні.

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