"Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2", – радниця Вітренка
Джерело:24 канал
Для запуску газопроводу "Північного потік-2" потрібно пройти процедуру сертифікації. Її вже запустили 8 вересня, коли "Газпром" подав весь пакет документів.
Однак російський газопровід не відповідає європейському законодавству. Про це в авторській програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр на 24 каналі сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.
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"Ми вважаємо, що "Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2" для того, щоб він запрацював", – наголосила Заліщук.
Скільки часу відбуватиметься сертифікація
Вона пояснила, що є 4 місяці, коли німецький енергорегулятор має сказати своє слово. Упродовж 2 місяців Європейська комісія повинна оцінити це рішення.
Плюс, 2 місяці для Європейської комісії, якщо знайдуться треті зацікавлені сторони, наприклад, Україна, яка захоче взяти участь в цьому процесі. І потім ще 2 місяці, коли німецький регулятор, взявши цю думку до уваги, остаточно ухвалить своє рішення.
"Цей процес може тривати приблизно 10 місяців. Якщо кожен із гравців по максимуму використає свої дедлайни", – відзначила Заліщук.
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- На початку вересня Росія заявила, що завершила будівництво свого газопроводу.
- Як пояснила радниця голови "Нафтогазу" Олена Зеркаль, запуск "Північного потоку-2" не буде можливим без сертифікації.
- Юрій Вітренко повідомив, що транзит газу через нашу державу – обов'язкова умова сертифікації російського газопроводу.
- До речі, США можуть запроводати санкції проти "Північного потоку-2" у грудні.
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