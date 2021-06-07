"Газпром" остаточно залишає Москву

Головна компанія російського газового монополіста "Газпром" офіційно змінює прописку. Тепер вона базуватиметься не у Москві, а в Санкт-Петербурзі.

На річних зборах у червні акціонерам товариства запропонують внести зміни до статуту компанії.

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"Газпром" більше не московський

Головна компанія "Газпрому" офіційно змінює прописку з російської столиці на Петербург,

– йдеться у повідомленні.

Поетапний переїзд групи компаній газового монополіста Росії почався 10 років тому. Тоді "Газпром нефть" не тільки зареєструвалася у Санкт-Петербурзі, а й перевела туди свій головний офіс.

Після цього розпочалося поетапне перебазування підрозділів головної компанії та інших дочірніх компаній групи.

"Газпром" та його взаємодія з "Нафтогазом" : коротко

Українська компанія "Нафтогаз" виграла у листопаді 2019 року арбітраж у Гаазі – тоді Росію визнали винною у втраті компанією активів через окупацію Криму.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопостачені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.

Але через те, що Україна мала борг перед "Газпромом" у 2 мільярди за поставлений, але не оплачений газ, суму зменшили до 2,6 мільярда доларів.