"Газпром" остаточно залишає Москву

Головна компанія російського газового монополіста "Газпром" офіційно змінює прописку. Тепер вона базуватиметься не у Москві, а в Санкт-Петербурзі.
На річних зборах у червні акціонерам товариства запропонують внести зміни до статуту компанії.
Читайте також У Європі зросли ціни на газ через відмову "Газпрому" збільшити транзит через Україну
"Газпром" більше не московський
Головна компанія "Газпрому" офіційно змінює прописку з російської столиці на Петербург,
– йдеться у повідомленні.
Поетапний переїзд групи компаній газового монополіста Росії почався 10 років тому. Тоді "Газпром нефть" не тільки зареєструвалася у Санкт-Петербурзі, а й перевела туди свій головний офіс.
Після цього розпочалося поетапне перебазування підрозділів головної компанії та інших дочірніх компаній групи.Довідка. "Газпром" – російська газовидобувна і газорозподільна монополія, найбільша корпорація Російської Федерації й одна з найбільших у світі. 50 % капіталу належить державі.
"Газпром" та його взаємодія з "Нафтогазом" : коротко
- Українська компанія "Нафтогаз" виграла у листопаді 2019 року арбітраж у Гаазі – тоді Росію визнали винною у втраті компанією активів через окупацію Криму.
- У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопостачені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.
- Але через те, що Україна мала борг перед "Газпромом" у 2 мільярди за поставлений, але не оплачений газ, суму зменшили до 2,6 мільярда доларів.