"Газпром" почав заповнювати "Північний потік-2": Данія дозволила запуск

4 жовтня 2021 , 18:01
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Джерело:

Nord-stream2

Першу нитку "Північного потоку-2" з 4 жовтня почали заповнювати газом. Росіяни кажуть, що це відбуватиметься поступово. Важливо, що Данія дала дозвіл на запуск російського газопроводу.

Так, поступово нитку наповнюватимуть газом, аби досягти обсягу і тиску для подальшого технічного тестування.

До речі "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко

Перед тим начебто проконтролювали цілісність газопроводу. Наприклад, здійснили внутрішньотрубну інспекцію з використанням так званих "інтелектуальних" поршнів, а також зовнішні інструментальні перевірки.

Данія дала "зелене світло"

Данське енергетичне агентство дозволило запуск "Північного потоку-2". У Данії погодились, що трубопровід можуть ввести в експлуатацію, бо Nord Stream 2 AG нібито виконала всі необхідні умови.

Що треба знати про "Північний потік-2"

  • Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
  • Щоправда, у липні 2021 року Ангела Меркель та Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.
  • 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
  • Газопровід мали запустити з 1 жовтня.
  • Понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
Автор: Ольга Музика