"Газпром" вчергове погрожує припинити поставки газу до Молдови через несплату боргу

Російська компанія "Газпром" вчергове пригрозила Молдові припиненням поставки газу. Причина цього – несплата заборгованості.

Як заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, раніше Росія дала Молдові 48 годин на сплату боргу.

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І цей термін спливає у середу, 24 листопада. Якщо платіж так і не надійде до кінця дня, то "Газпром" припинить поставку палива до Молдови.

Поточний платіж за газ від Молдови не надійшов. 48-годинний термін після зробленого повідомлення про припинення поставок через несплату спливає,

– сказав Купріянов.

Молдавська сторона мала провести чергову оплату 22 листопада, але гроші вчасно не надійшли. Тож, у "Газпромі" повідомили, що через 48 годин постачання газу до Молдови зупинять.

Зауважимо, що напередодні уряд Молдови заявив про готовність виділити майже 80 мільйонів доларів на погашення заборгованості.

Що цьому передувало

Раніше влада Молдови пояснила, що у "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ у 2021 році. Адже до жовтня він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

Через це влада Молдови була змушена ввести у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Все через те, що у країні виник дефіцит природного газу у сховищах.