"Газпром" взявся за юридичні трюки, – Вітренко про сертифікацію "Північного потоку-2"

Німеччина призупинила сертифікацію російського газогону "Північний потік-2". Проте з боку "Газпрому" не все так однозначно.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він зазначив, що призупинення сертифікації "Північного потоку-2" є гарною новиною.

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"Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", – написав Юрій Вітренко.

У чому полягають юридичні трюки "Газпрому"

"Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, що буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2". Водночас мовиться тільки про ту його частину, що розташована на території Німеччини.

Юрій Вітренко назвав це насмішкою над європейськими правилами й додав: це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів.

Закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки "Газпрому". Зокрема, ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром". Юрій Вітренко Голова правління НАК "Нафтогаз України"

Юрій Вітренко зазначив, що нові санкції мають діяти принаймні доти, доки Росія не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти відповідно до європейських правил.

Призупинення сертифікації "Північного потоку-2": коротко

У Німеччині призупинили процес сертифікації "Північного потоку-2". Федеральне мережеве агентство зазначило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови проведення реорганізації відповідно до німецького законодавства.

У регуляторі пояснили, що процедуру сертифікації буде припинено, поки основні активи та людські ресурси не передадуть дочірній компанії.

Водночас на тлі зупинки сертифікації "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі миттєво злетіли. За даними біржі ICE, 1 тисяч метрів кубічних коштує 1 041 доларів.

Текст публікації Юрія Вітренка:

Із гарних новин – сертифікація Північного потоку-2 призупинена. Однак все не так однозначно. Газпром вдається до юридичних трюків.

Газпром заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу Північний потік-2, причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.

Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів.

Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки Газпрому. Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора Північного потоку-2, про створення якого заявляє Газпром. Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил.