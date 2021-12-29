"Газпром" заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до запуску

У Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2" повністю готовий до запуску. "Газпром" заповнив блакитним паливом другу гілку газогону.

Тепер нібито обидві гілки "Північного потоку-2" готові до експлуатації. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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Росія нібито виконала зобов'язання щодо України

Олексій Міллер звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна і доповів йому, що о 12:58 за московським часом "Газпром" нібито завершив заповнення "північного потоку-2" газом. Крім того, голова правління російської компанії-монополіста похвалився, що "Північний потік-2" є "найдовшим морським газопроводом у світі".

Без згадок про Україну не обійшлося. Міллер заявив, що буцімто "Газпром" виконав усі транзитні зобов'язання перед нашою державою.

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