Можуть уразити ціль глибоко під землею: що відомо про бомби, які США скинули на Іран
- США використали бомби GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для удару по ядерних об'єктах Ірану.
- Бомба здатна проникати на глибину до 60 метрів, але найглибший іранський об'єкт Фордо розташований на глибині 80–90 метрів, що може вимагати кількох ударів.
Для удару по ядерних об'єктах Ірану США використали протибункерні бомби. Дональд Трамп заявив, що вони повністю знищили цілі. Тим часом в Тегерані кажуть лише про незначні пошкодження.
Як повідомляли ЗМІ, раніше США не наважувалися атакувати ядерні об'єкти, оскільки не були впевнені в ефективності своїх протибункерних бомб. Втім, у ніч проти 22 червня вони вже ж були застосовані для ударів по Ірану, передає 24 Канал.
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Бомби – "руйнівники бункерів"
Сполучені Штати скинули на ядерні об'єкти бомби GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "протибункерні".
Довідка: MOP – це бомба вагою 13 600 кілограмів, з яких 2 700 кілограм – вибухівка. Вона має довжину 6 метрів та ширину – 80 сантиметрів. Бомба несе великий вибуховий заряд, який детонує при досягненні цілі. Вона виготовлена з високопродуктивного сталевого сплаву, що дозволяє їй залишатися цілою під час пробивання твердих матеріалів, таких як бетон і камінь.
У ВПС США кажуть, що ця бомба була створена для "знищення зброї масового ураження наших ворогів, розташованої у добре захищених об'єктах". Вважається, що це єдиний боєприпас, здатний дістатися до глибоко захованих об'єктів.
Бомба здатна проникати на глибину до 60 метрів у ґрунт. Найглибший іранський об'єкт Фордо розташований приблизно на глибині 80–90 метрів під землею. Тому для його ураження, ймовірно, потрібно кількох ударів бомбами у тому ж місці.
До слова, бомбардувальники B-2 Spirit США — єдині літаки, здатні нести такі бомби.