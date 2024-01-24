"Морський король" побачить Чорне море: Німеччина вперше передасть Україні гелікоптери Sea King

У вівторок 23 січня відбулося 18-те засідання у форматі "Рамштайн". На ньому стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обіцяв передати Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

Підсумки "Рамштайну"-18 досить позитивні для нашої держави. Представники Міноборони налаштовані оптимістично і, до речі, говорили про те, що Україна може отримати додаткові гелікоптери.

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Україна отримає Sea King Mk41

Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу,

– сказав Пісторіус.

Окрім військово-морських гелікоптерів, передадуть запасні частини, "а також навчання для них". Поставкою військових гелікоптерів зі складу Бундесверу Німеччина підтримає Україну.

Що відомо про гелікоптери Sea King Mk41

Ці гвинтокрили британського виробництва, але їх активно використовує Німеччина. У Сполученому Королівстві їх зняли з озброєння у 2018 році. "Морські королі" виконують цілий спектр завдань: пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морськие транспортування, евакуація, спостереження, розвідка та морська підтримка.

Конкретно Sea King Mk41, які отримає Україна, є пошуково-рятувальною версією Sea King HAS.1 для Військово-морських сил Німеччини з подовженою кабіною. Таких вертольотів побудовано 23, поставлені у 1970-х. 20 повітряних суден було модернізовано з 1986 року додатковим радаром Ferranti Seaspray у носі та можливістю нести чотири протикорабельні ракети Sea Skua.

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