Генасамблея ООН закликає Ізраїль і ХАМАС до "негайного перемир'я": Україна утрималася

Пізно ввечері 27 жовтня стало відомо про те, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію. У ній закликають до негайного перемир'я у зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

Загалом на голосуванні були представники 159 країн. З них до перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС закликали 120 держав.

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Україна утрималася, а Росія віддала голос "За"

Звернімо увагу, що утрималися від голосування 45 держав, а проти висловилися 14. Серед них – США та Ізраїль.

Отже, проти цієї резолюції висловилися представники Австрії, Хорватії, Чехії, Фіджі, Гватемали, Угорщини, Ізраїлю, Маршаллових островів, Мікронезії, Науру, Папуа-Нової Гвінеї, Парагваю, Тонґа та Сполучених Штатів.

Резолюцію запропонувала Йорданія. Вона закликає негайно припинити вогонь у палестинському анклаві, звільнити усіх цивільних, захистити мирних жителів і міжнародні установи, а також забезпечити надходження гуманітарки до Сектора Гази.

Власне, голосування за резолюцію сталося на тлі"розширення" наземної операції військових Ізраїлю у Секторі Гази. Зауважимо, що у ЦАХАЛ заявили, що розширення операції – не офіційне наземне вторгнення.

Дані The Washington Post свідчать, що у Білому домі переконують Ізраїль узагалі відмовитися проводити масштабне наземне вторгнення на територію Сектору Гази. У Сполучених Штатах висловлюють побоювання, що через це можуть зірватися переговори щодо звільнення заручників. Натомість пропонують зосередити свою увагу на проведенні точкових операцій.

Зауважимо, що США і Канада запропонували поправку, яку члени ООН відкинули. Вона передбачала засудження у резолюції палестинського угруповання ХАМАС, яке й контролює Сектор Гази, і яке 7 жовтня напало на Ізраїль. Відповідна пропозиція не змогла набрати необхідні дві треті голосів.

За словами посла Йорданії в ООН, поправка – спроба "відбілити" ізраїльські "звірства" у Секторі Гази. Ізраїльське ЗМІ Times Of Israel зауважило, що ця резолюція цілком символічна. Водночас зазначає, що вона демонструє, що міжнародна спільнота здебільшого підтримує палестинців.

Реакція МЗС України

У відомстві зазначають, що підтверджують свою позицію щодо засудження ракетних обстрілів і нападів бойовиків ХАМАС проти населення Ізраїлю. Те ж стосується взяття заручників. Усе це призвело до нинішньої ескалації та гуманітарних страждань населення як Ізраїлю, так і Палестини.

"У цьому зв'язку шкодуємо, що внесена делегацією Канади разом із більш ніж двома десятками держав-членів ООН пропозиція щодо засудження таких терористичних дій ХАМАС та заклику щодо звільнення заручників, яка була підтримана 88 голосами, не увійшла до остаточного тексту резолюції. Україна стала співавтором згаданої поправки та розглядала її як один з основних елементів документа Генеральної Асамблеї", – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначають, що підтримують заклик до забезпечення негайного, повного, постійного, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу для ООН, МКЧХ та всіх інших гуманітарних організацій. І щоб створили гуманітарні коридори та здійснили інші ініціативи для сприяння наданню гуманітарки цивільному населенню.