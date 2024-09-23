Попри демарш Росії: Генасамблея ООН затвердила "Пакт заради майбутнього"

Напередодні, 22 вересня, Генеральна Асамблея ООН ухвалила головний підсумковий документ "Саміту майбутнього" – "Пакт заради майбутнього". Володимир Зеленський уже відреагував.

Про затвердження повідомив, зокрема, "Голос Америки". "Пакт заради майбутнього" – це план подолання глобальних викликів.

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Генасамблея ООН ухвалила "Пакт заради майбутнього"

Генасамблея ООН схвалила "Пакт заради майбутнього". "За" 143 голоси, "проти" – 7, ще 15 утрималися. Журналісти зазначили, що запропоновані Росією поправки "значно пом'якшили формулювання Пакту".

"Пакт заради майбутнього" є планом подолання глобальних викликів: від конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту та реформування ООН і глобальних інституцій. Втім, його вага буде залежати від того, як план впровадять 193 країни-члени Генасамблеї.

Лідери повинні запитати себе, чи буде це ще одна зустріч, на якій вони просто будуть говорити про більшу співпрацю та консенсус, чи вони продемонструють бачення та впевненість, щоб справді його досягти. Якщо вони втратять цю можливість, я здригаюся, думаючи про наслідки. На карту поставлено наше спільне майбутнє,

– наголосила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Відомо, що російська делегація, яку очолював заступник міністра закордонних справ, спробувала внести поправку до Пакту, погрожуючи відмовою підтримати узгоджений документ.

Зокрема, Вершинін виніс на голосування поправку щодо "принципу невтручання". Представник країни-агресора цинічно заявив, що це нібито "важливо" для країн Глобального Півдня, щоб "колективний Захід не нав'язував їм свою волю".

Однак, його поправку відхили 143 голосами. Попри чергові погрози Росії, Пакт було ухвалено, а президент Генеральної Асамблеї Філемон Янг офіційно підтвердив це.

Що передбачає документ

Цей документ складається з 42 сторінок. Він визначає наміри країн щодо колективних дій для подолання сучасних викликів.

У розділі "Міжнародний мир і безпека" наголошується на небезпеці сучасних воєн, що набувають нових загрозливих форм. Зокрема, підкреслюється, що наразі світ ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли з часів закінчення Холодної війни.

Також у Пакті закликають до реформування міжнародних інституцій для ефективнішої протидії глобальним загрозам.

Інші розділи документа присвячені сталому розвитку, фінансуванню, науці, технологіям, інноваціям, цифровій співпраці. Значну увагу приділили підтримці молоді й майбутніх поколінь. Країни зобов'язалися діяти "колективно для підтримання та відновлення миру й безпеки на суші, морі, в космосі та кіберпросторі".

Попри опір з боку агресора, "Пакт заради майбутнього" ухвалили як важливий документ для забезпечення колективної безпеки й стабільності в умовах сучасних викликів.

Зеленський відреагував на ухвалення "Пакту заради майбутнього"

У соцмережі X, раніше відомій як твітер, президент привітав ухвалення ООН "Пакту заради майбутнього". Володимир Зеленський наголосив, що попри всі перешкоди, зокрема, спроби Росії зірвати прийняття, світ зумів об'єднатися навколо бачення справедливого й безпечного майбутнього.

Однак це майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової відповідно до Формули миру, яка ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об'єктивній потребі в глобальній безпеці,

– підкреслив президент.

Додав, що світ потребує лідерства та рішучості. Зеленський наголосив, Україна готова працювати зі всіма відповідальними країнами на цьому шляху.