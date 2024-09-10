Між штурмами бійці влаштували гендер-паті, щоб побратим дізнався стать майбутньої дитини

Військові 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади у перервах між штурмами влаштували гендер-паті для свого побратима. Військовослужбовець Гєра дізнався про стать майбутньої дитини на фронті.

На військового вдома чекає вагітна дружина Альона. Побратими вирішили влаштувати свято для бійця поміж штурмами.

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Як військові влаштували гендер-паті на фронті

Воїн 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Гєра дізнається стать майбутньої дитини у перерві між штурмами та боями,

– розповіли журналісти.

Вони написали, що Гєра боїться, що не зможе врятувати свою дружину від російських ракет над будинком. Водночас вагітна Альона хвилюється за свого чоловіка, який захищає її на війні.

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Військові влаштували гендер-паті між штурмами: дивіться відео

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До речі, подружжя чекає на дівчинку.

Довідка. Військові та їхні сім'ї мають пільги від держави. Зокрема, вони охоплюють оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій, переведення на бюджетну форму навчання, безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках для студентів та інше. Детальніше читайте за посиланням.