Генерал Буданов особисто бере участь у бойових операціях і це виправданий ризик, – блогер

Начальник Головного управління розвідки МОУ генерал Кирило Буданов особисто бере участь у бойових операціях і це виправданий ризик. Таке переконання висловив блогер Олексій Голобуцький.

Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у фейсбуці.

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Що написав блогер?

Попри показову відкритість генерала Буданова, ми дуже мало знаємо про його реальну роботу. При цьому, найцікавіші факти його біографії найчастіше стають відомими не з його особистих розповідей. Свідомо чи ні, але його підлеглі часто обмовляються про те, що керівник української розвідки активно бере безпосередню участь у бойових операціях. Навіть проводять цікаві історичні паралелі,

– написав Голобуцький.

Як приклад він згадав, як боєць із позивним "Роланд" зі "спецпідрозділу Тимура" в інтерв’ю розповів про випадки, коли Кирило Буданов особисто був присутнім при проведенні операцій. При цьому той заговорив про американського генерала Джорджа Паттона, який наказував командувачам особисто відвідувати фронт і безпосередньо спілкуватися з солдатами.

Це мало обопільний вплив – генерали не відривалися від землі і знали та бачили, чим живуть і як воюють їхні підлеглі. Для самих підлеглих це був величезний моральний стимул – командири не ховаються в глибокому тилу, а воюють разом з нами. Думаю, в цьому є раціональне зерно. Безліч проблем поточної війни виникають саме через нерозуміння певних офіцерів реальної ситуації на полі бою. Буданов в цьому сенсі хороший приклад. Якщо згадати новини останніх років, то він безпосередньо був присутнім при відбитті наступу на Харків, обороні Сєвєродонецька, звільненні Зміїного та ще безлічі операцій, – зазначив блогер.

Він підкреслив, що ставитися до цього можна по різному, але загалом такий ризик для командира є виправданим.

"З одного боку – це величезний ризик. Бойові офіцери такого рівня справді на вагу золота навіть зараз. З іншого боку, вони тому і бойові, що не уникають роботи "в полі". Також не треба відкидати згаданий фактор мотивації особового складу. Генерал, який перебуває зі своїми бійцями на полі бою, має непересічний авторитет. До речі, один з наслідків – черги в рекрутингових центрах спецпідрозділів ГУР. Розумію, що війна диктує свої правила. Найцікавіше поки залишається за кадром. Тож з нетерпінням чекаю докладних мемуарів", – констатував Олексій Голобуцький.

"Роланд" про участь Буданова у бойових діях: дивіться відео