Генерал СБУ Сергій Дука 18 листопада на засіданні парламентської ТСК заявив про тиск антикорупційних органів. Він назвав чутки про можливу підозру керівникові ОП Кирилу Буданову спланованим важелем впливу на владу.

Відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка, підозрюваний у справі "Карфаген" зазначив, що інформацію навколо очільника Офісу президента навмисно розганяли в медіапросторі. За словами посадовця, про штучність цих процесів свідчить саме відсутність реальних процесуальних дій, передає hromadske.

Що саме заявив Дука?

Військовослужбовець висловив упевненість у тому, що активність довкола керівництва ОП створена для шантажу влади.

Так, тому що ця інформація спеціально наганялася через медіа. Впевнений, що саме так і є. А якщо ні, то чому немає підозри?

– сказав генерал.

Він зауважив, що дійшов такого висновку під час перебування в слідчому ізоляторі, коли особисто пройшов увесь шлях процесуального тиску. Підозрюваний неодноразово наголошував депутатам, що антикорупційні структури нібито перетворилися на інструмент політичного впливу.

Що відомо про плівки та згадки Буданова?

НАБУ ще в серпні оголосило про масштабну операцію з викриття топкорупції під кодовою назвою "Форест Гамп", де фігурує колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. За даними детективів, фігуранти розслідування намагалися встановити контроль над державним "Сенс Банком" і обговорювали призначення лояльних людей до правоохоронних органів.

У матеріалах провадження також згадується посадовець ОП, якого учасники розмов називають "Кирило" або "Кирило Олексійович". Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи журналістам оприлюднені записи, порадив дочекатися судових рішень і не робити завчасних висновків.

Варто зазначити, що Сергій Дука нещодавно вніс призначену судом заставу та прийшов на засідання ТСК, щоб особисто викласти парламентарям власну версію подій.