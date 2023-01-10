"У Путіна є принцип": чому диктатор дав нову посаду генералу Лапіну

З одного місця прибрали, на інше поставили на зарплату. Приблизно це робить Владімір Путін у своїх кадрових призначеннях, і саме це демонструє історія призначення генерала Алєксандра Лапіна.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, у Путіна є принцип сильно не карати людей, які виявили до нього лояльність і хоча б старалися щось зробити.

До теми Призначення Лапіна – це відповідь Пригожину та Кадирову, – військовий оглядач.

"Думаю, всі чудово розуміють, що провали у війні – це провина, біда та майбутня політична та кримінальна відповідальність самого Путіна. Алєксандр Лапін, Сєргєй Суровікін й інші – це виконавці дурних вказівок, абсолютно помилкової стратегії", – зауважив Гудков.

Російський опозиціонер припустив, що за призначення Лапіна могли просити Сєргєй Шойгу чи Валерій Герасимов.

Повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: дивитися відео

Цькування генералів

Геннадій Гудков вважає, що московити готували публічну "прочуханку" генералів і йшло налаштування громадської думки.

Усілякі пригожини, кадирови та соловйови мочили генералів, мовляв, які вони мерзотники, негідники, підлі, ніхто не застрелився, не повісився, не подав у відставку. Підвели нашого святого обнуленого бункерного головнокомандувача,

– розповів опозиціонер.

На думку Гудкова, ця кампанія не могла відбуватися без Путіна, оскільки він досі є головним "рішакою" в країні. Якби цькування генералів відбувалося без його згоди, він би зупинив цей процес миттєво.

"Прочуханка" відкладається

Російський опозиціонер вважає, що показову "прочуханку" генералів відклали, оскільки вони ще повинні повоювати та невідомо якою буде ситуація на фронті.

Почався наступ на Бахмут, йдуть бої на інших напрямках. Раптом що, дана команда відставити "прочуханку" генералів. Навіть заохотити їх, щоб сильно не зарозумілися люди, типу Пригожина, Кадирова, Гіркіна та їм подібних,

– зауважив Гудков.

На думку опозиціонера, якщо знадобиться, цькування генералів відновиться. А поки що у них є невеличка передишка.

Що відомо про призначення Лапіна