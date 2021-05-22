Які завдання сьогодні виконує морська піхота: відповідь генерал-лейтенанта Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль розповів, що морська піхота в Україні має специфічні завдання. Насамперед вони пов'язані з проведенням тактичного морського або повітряного десанту.
Командувач морської піхоти Содоль розповів, що наразі морські піхотинці виконують чимало завдань у зоні Операції об'єднаних сил. Мовиться про різні напрямки.
Зауважте Наша програма враховує досвід військ США, – командувач морської піхоти Содаль
Протягом минулого та поточного року понад 90% морських піхотинців та підпорядкованих військових частин, зокрема, й Командування морської піхоти, брали участь в ООС,
– наголосив Содоль.
Які ще завдання виокремив Содоль
- Сприяння угрупованням військ, які функціонують у приморських районах;
- перешкоджання організованого відходу противника та підходу його резервів;
- ведення рейдових дій в тилу угруповань противника;
- створення в тилу противника постійного джерела напруги;
- ведення стабілізаційних операцій у визначених операційних районах.