Які завдання сьогодні виконує морська піхота: відповідь генерал-лейтенанта Содоля

22 травня 2021 , 08:07
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Джерело:

Укрінформ

Генерал-лейтенант Юрій Содоль розповів, що морська піхота в Україні має специфічні завдання. Насамперед вони пов'язані з проведенням тактичного морського або повітряного десанту.

Командувач морської піхоти Содоль розповів, що наразі морські піхотинці виконують чимало завдань у зоні Операції об'єднаних сил. Мовиться про різні напрямки.

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Протягом минулого та поточного року понад 90% морських піхотинців та підпорядкованих військових частин, зокрема, й Командування морської піхоти, брали участь в ООС,
– наголосив Содоль.

Які ще завдання виокремив Содоль

  • Сприяння угрупованням військ, які функціонують у приморських районах;
  • перешкоджання організованого відходу противника та підходу його резервів;
  • ведення рейдових дій в тилу угруповань противника;
  • створення в тилу противника постійного джерела напруги;
  • ведення стабілізаційних операцій у визначених операційних районах.
Зверніть увагу! За словами Содоля, окрім того, морські піхотинці забезпечують охорону судноплавства у Чорному та Азовському морях. 
Автор: Мар'яна Бекало