Генерал-лейтенант ЗСУ пояснив, чому росіяни переорієнтувався з Бахмута на Авдіївку

Майже рік окупанти намагалися захопити Бахмут Донецької області. Однак наразі ворог зосередив свою увагу на Авдіївці.

Противнику не вистачає сил вести бойові дії на всій лінії фронту, яка сягає 1200 кілометрів. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко.

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Чому ворог переорієнтувався на Авдіївку

Так, противник обрав варіант штурмування саме Авдіївки. Він бачить, що довкола Бахмута зосереджені наші зусилля. "Треба робити якісь дії, досягати результатів хоча б на якомусь напрямку", – стверджує Романенко.

З військової точки зору, каже експерт, поблизу Авдіївки у ворога сильніше логістичне забезпечення. Крім того, росіяни на цьому напрямку мають кращі можливості не лише артилерійських, а й авіаційних ударів. За словами Романенка, повинна бути ціла інфраструктура, яка б забезпечила роботу літальних апаратів – і пілотованих, і безпілотних.

Це не принципово стратегічний, але кращий за можливостями напрям. Вони керуються прислів'ями: "Якщо не в лоб, то по лобу" та "Ану ж пройде, ану ж досягнемо". З цим в них погано,

– зауважує військовий експерт.

Хоча ситуація навколо Авдіївки справді ускладнилася. Тривають запеклі бої.

"Я думаю, наш Генштаб, нижчі штаби, які там діють, і війська Сил оборони приймуть адекватні рішення й продовжуватимуть виконувати бойові дії оборонного характеру", – переконаний генерал-лейтенант ЗСУ.

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