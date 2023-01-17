Генерал Пентагону відвідав українських бійців, які тренуються з військами США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі відвідав полігон Графенвер у Німеччині. Саме там американці розпочали навчання понад 600 українських військових.

Це перший візит генерала на полігон Графенвер після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна відправила батальйон із понад 600 солдатів, щоб за 6 тижнів навчатися, як розмістити танки, артилерію та іншу зброю, аби максимізувати їхній ефект перед очікуваним контрнаступом проти окупантів.

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Міллі провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон"

Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно,

– заявив Міллі під час зустрічі з командирами.

Міллі підкреслив, що навчання на полігоні Графенвер, де українські війська вперше було розміщено ще у 2014 році, добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.

Він провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон" – частині бази, яку назвали на честь українського міста, де торік ЗСУ здобули важливу перемогу над Росією.

Проходячи полігоном, Міллі жартував зі солдатами, розпитуючи про їхній бойовий досвід і розповідаючи про військову місію.

У розмові з репортерами генерал сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги українським Силам оборони.

Після візиту до Графенвера генерал відвідав штаб у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де пройшла конференція за участі українських військовослужбовців.

Невдовзі Міллі візьме участь у саміті на американській авіабазі у Рамштайні.

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