Британський генерал попередив про можливу спробу Росії пробити наземний коридор до Криму

Відставний британський генерал Річард Ширрефф заявив, що президент Росії Володимир Путін навряд чи розглядає можливість повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас він може спробувати пробити наземний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Україна – велика країна, у якій росіяни "швидко загрузнуть". Таку думку ексзаступник командувача НАТО в Європі висловив у інтерв'ю.

Читайте також Перед посланням Путіна глава Компартії Росії закликав атакувати Україну

З путінської точки зору, я цілком можу собі уявити логіку швидкого обмеженого удару, щоб отримати наземний коридор на анексований півострів,

– заявив генерал.

Водночас він не вважає, що нова війна з Росією неминуча, але ситуація, мовляв, дуже небезпечна.

"Це справді серйозне нарощування сил, якого ми не бачили з моменту вторгнення в Крим. Ми в жодному разі не повинні це применшувати. У разі неправильної оцінки це може призвести до гіршого результату. Але якщо діяти обережно, ситуацію можна зберегти під контролем", – пояснив Ширрефф.

Справжні наміри Путіна невідомі

Ширрефф підкреслив, що остаточні наміри Путіна не відомі. Британець назвав кілька ймовірних версій:

спроба відвернути увагу через міжнародний тиск через арешт опозиціонера Олексія Навального;

підготовка до завершення кримського проєкту;

просто "позування".

Водночас останню версію генерал вважає малоймовірною. "Це демонстрація сили, ми повинні це розуміти й намагатися виявити її елементи".

До теми Російських військ біля кордону недостатньо для вторгнення, – аналітики ICG

Росія посилає сигнали Заходу

На думку Ширреффа, Росія передислоковує війська ближче до України не ховаючись для того, щоб послати сигнал Заходу.

Це класичний прийом Путіна. Він хоче показати, що у нього є велика дубина, і він готовий її використовувати. Заходу обов'язково потрібно взяти це до відома,

– пояснив генерал.

При цьому Ширрефф вважає, що членство України в НАТО "зробило б війну Росії з НАТО неминучою". Водночас він назвав плани Великої Британії відправити у травні 2 військові кораблі у Чорне море "символічним жестом".