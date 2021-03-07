Польський генерал заявив про можливу війну в Калінінграді за участі НАТО: в Росії його облаяли

Колишній командувач сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак написав розгорнуту статтю про військову міць Росії у Калінінградській області. Він створив сценарій, за яким між НАТО і РФ у цьому регіоні може статися війна.
Джерело:Defence24.pl
Автор підкреслив, що цей регіон має ключове значення в політичній і військовій стратегії Росії. Він називає Калінінградську область воротами, через які Росія може дістатися Центральної і Західної Європи.
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Сценарій війни у Калінінграді
- Польський генерал звернув увагу, що в регіоні дислокуються основні сили Балтійського флоту і війська Калінінградського оборонного району (КОР). За його словами, в разі війни вони повинні будуть забезпечити набуття переваги в Балтійському регіоні на море і в повітрі.
- Однак через появу військ НАТО у Балтійських країнах ці бойові одиниці КОР можуть використовувати з іншою метою.
- Для захоплення Балтійських країн російським військам потрібно від двох до чотирьох діб. Потім бойові дії перейдуть на південну частину Балтійського моря.
- Автор наголосив: це лише сигнал про можливі сценарії, яких можна генерувати більше. Однак він дає їх не просто так: це повинно спонукати політичне та військове керівництво НАТО до дій, спрямованих як мінімум на вирівнювання військового потенціалу в регіоні.
Що на це відповіли в Росії
Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов для РБК прокоментував заяви польського генерала. Він заявив: думки про збройний конфлікт в Калінінградській області за участю військ НАТО "живуть тільки в хворих головах відставних генералів натовських країн".
Російський політолог Олександр Осафов для "КП" розповів своє бачення таких статтей. Мовляв, так країни Балтики і Польща "випрошують" більше грошей в НАТО на своє озброєння. "Саме для цього випускаються всі ці звіти, всі ці статті, заяви, проводяться всі ці вчення. Щоб доводити, що країни Прибалтики і Польща перебувають під максимальною загрозою з боку Росії, яка через Калінінград буде поневолювати ці держави мало не комунізмом", – сказав політолог.
У соцмережах користувачі ще гостріше відреагували на таку заяву польського генерала. Користувачі, не добираючи висловів, називали його і "шавкою П*ндостану" і "мразями".
Калінград: що відомо
- Це місто в Російській Федерації, адміністративний центр Калінінградської області.
- До 1945 року – німецьке місто Кенігсберг.
- Місто розташоване у Європі, межує на півночі з Литвою і на Півдні з Польщею. Є "відірваним" від основної частини території Росії.
- За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом з Кенігсбергом, тимчасово була передана Радянському Союзу.
- Пізніше, під час підписання договорів про межі, Калінінградську область повністю визнали володіннями Радянського Союзу. Після його розпаду, місто лишилося в складі РФ.
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