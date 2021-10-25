Генерал ЗСУ пояснив, чому в Криму в 2014 році було так багато силовиків-зрадників

Коли Росія у 2014 році окупувала Крим й розв'язала війну на Донбасі, чимало українських силовиків перейшли на бік ворога та зрадили свою країну. Генерал-майор ЗСУ пояснив, чому їх було так багато.

Все сталося через недостатню ідеологічну підготовку в Україні. Таку думку висловив начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор "Сумрак" Гордійчук.

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Про вплив з боку Росії

Військовий переконаний, що за патріотизм у Збройних силах України можна не переживати. Мовляв, вони більше були готові виконувати завдання. Натомість щодо Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки у нього є побоювання. "Не впевнений, чи наважаться вони (на зраду – 24 канал), але щоб не вийшло другого Криму", – застеріг він.

Але, наприклад, судова система на 80% керується Московією. Правопохоронна – не охоронна, а саме правопохоронна – на 50%,

– зазначив Гордійчук.

"Сумрак" пояснив, що не має застережень щодо нових молодих кадрів, але старим – не довіряв би. Бойовий генерал наголосив, що відповідною перевіркою повинні займатися компетентні органи. Проте особисто його позиція – не брати таких на службу.

Що відомо про Ігора Гордійчука

Джерело: "Вікіпедія"