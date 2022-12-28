"Бурулька-диверсантка" хотіла вбити ворожого генерала МЧС: мережею поширюються кадри інциденту

Генерала-лейтенанта ворожого департаменту надзвичайних ситуацій Анатолія Єлізарова раптово спіткала "невдача". Посеред дня на нього впала велика брила криги та ледь не відправила на концерт до Кобзона.

На превелике щастя для Збройних Сил та усього українського народу, Путін втрачає своїх військових генералів не тільки на війні в Україні, а й – на території своєї терористичної держави. У середу, 28 грудня, ворожі ЗМІ повідомили, що брила криги обвалилася на начальника Департаменту оперативного управління МНС. Про це інформує 24 Канал.

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Інцидент стався у столиці Росії

Як зазначають медіа, бурулька наздогнала Єлізарова у Москві – тобто у головному місті Росії. Це свідчить про те, що ворожі комунальники надзвичайно погано працюють навіть у великих населених пунктах. Або ж бурулька належала до диверсійно-розвідувальних груп України та мала бойове завдання впасти на генерала. Поки цю інформацію офіційно не підтвердили українські спецслужби, однак натомість у ДСНС нашої країни прокоментували ситуацію.

Генералові МЧС з сусідньої недружньої до нас країни ми бажаємо ще зустріти свою бурульку, яка завершить почату справу,

– написали в українському відомстві.

На російського генерала впала брила льоду: дивіться відео з телеграм-каналу ДСНС

Відомо, що начальник Єлізаров отримав травму голови, внаслідок цього інциденту. Його госпіталізували у важкому стані та лікарі цілодобово надають йому медичну допомогу. Окрім того, Дорогомилівська міжрайонна прокуратура Росії розпочала перевірку, що є ще одним підтвердженням гіпотези, що бурулька працювала на Україну – ймовірно, російські правоохоронці хочуть розкрити усі деталі цієї співпраці.

Українцям слід не забувати правила безпеки

Сміх сміхом, але бурульки, на жаль, існують не тільки в Росії. У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали українців бути обережними. Зокрема, пам'ятати, що бурулька, яка летить з висоти, може травмувати або навіть вбити. Тому необхідно оминати місця формування крижаних скупчень на дахах будинків і споруд, не підходити до фасадів будівель, бути пильним та дивитися вгору.



Як вберегтися від бурульок / Картинка 24 Каналу

До цієї теми нагадаємо, що у вівторок, 27 грудня, троє чоловіків через необережність провалились під кригу у Львові. Один з них, на жаль, загинув.