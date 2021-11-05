Генерала Павловського випустили з СІЗО під заставу

Колишнього заступника Міністра оборони, генерала Ігоря Павловського 5 листопада випустили із СІЗО. Він вийшов під заставу у 18 мільйонів гривень.

Про це повідомив адвокат Павловського Ростислав Кравець. Також він оприлюднив фото його підзахисного біля входу у Лук'янівське СІЗО.

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Зауважимо, Павловський був під вартою кілька місяців. Його відправили до СІЗО у липні 2021 року. Спочатку розмір застави сягав 475 мільйонів гривень. Однак згодом суд зменшив її до 18 мільйонів.

Що відомо про справу Павловського

Слідство стверджує, що посадовці Міноборони уклали домовленість із заводом "Кузня на Рибальському". Мовиться про договір 2016 року щодо постачання військових катерів. У ньому нібито була низка порушень.

Виявилось, що катери не відповідають технічним вимогам та не придатні для використання Збройними Силами. Тобто якість бронекатерів була поганою. Збитки через договір оцінюють у 443 мільйони гривень.

У справі, крім Павловського, є кілька фігурантів. Зокрема, це голова правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерій Шандра та ще 2 колишні чиновники Міноборони:

директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015 – 2017 роках;

директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018 – 2019 роках.

Усім у липні оголосили про підозру у змові та причетності до закупівель.