Ліквідація генерала Цокова у Бердянську: у ЗМІ розповідають про ще одного вбитого офіцера Росії
В тимчасово окупованому Бердянську 11 липня ліквідували генерала окупантів Олєга Цокова. Згодом стало відомо про ще одного ліквідованого офіцера російської армії
Мовиться про колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Алєксандра Горіна. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Ще одного російського офіцера вбили
Одна з організацій окупантів під назвою "Асоціація ветеранів МП Супутник" зазначила, що командира Горіна могли начебто вбили 14 липня в тимчасово окупованому Бердянську. Як саме "знищили" російського офіцера в організації – не вказали.
Алєксандра Горіна ліквідували у Бердянську / Фото з соцмереж
Згодом український журналіст Денис Казанський відзначив, що комбата Горіна могли ліквідувати ще 11 липня. Тоді у Бердянську вбили російського генерала Олєга Цокова в одному з готелів окупованого міста.
Відомо, що батальйон Горіна брав активну участь в анексії Криму у 2014 році. Так, він та його посіпаки штурмували аеродром у тимчасово окупованому Бельбеку.
Що відомо про вбивство генерала Цокова
- Російського генерала Олєга Цокова ліквідували 11 липня у Бердянську. Тоді він перебував у місцевому готелі "Дюна" разом з іншими окупантами.
- Серія вибухів у Бердянську прогриміла 11 липня орієнтовно о 3:30 ночі. Їх чули не лише по всьому місту, а й у найближчих селах.
- Спочатку росіяни мовчали щодо загибелі генерала, але згодом все ж підтвердили його загибель. Крім цього, окупанти припустили, що по приміщенню готелю могли влучити ракетами Storm Shadow.
- Згодом у мережі з'явилися фото готелю, куди відбувся "прильот". Так, від приміщення залишилися лише згарища і руїни.
- Варто зазначити, що генерала вже не вперше намагалися ліквідувати. Так, окупанти повідомляли, що офіцера намагалися вбити ще у вересні 2022 року. Але тоді він дивом вижив і продовжував свою підривну діяльність.