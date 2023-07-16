Ліквідація генерала Цокова у Бердянську: у ЗМІ розповідають про ще одного вбитого офіцера Росії

В тимчасово окупованому Бердянську 11 липня ліквідували генерала окупантів Олєга Цокова. Згодом стало відомо про ще одного ліквідованого офіцера російської армії

Мовиться про колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Алєксандра Горіна. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Ще одного російського офіцера вбили

Одна з організацій окупантів під назвою "Асоціація ветеранів МП Супутник" зазначила, що командира Горіна могли начебто вбили 14 липня в тимчасово окупованому Бердянську. Як саме "знищили" російського офіцера в організації – не вказали.



Алєксандра Горіна ліквідували у Бердянську / Фото з соцмереж

Згодом український журналіст Денис Казанський відзначив, що комбата Горіна могли ліквідувати ще 11 липня. Тоді у Бердянську вбили російського генерала Олєга Цокова в одному з готелів окупованого міста.

Відомо, що батальйон Горіна брав активну участь в анексії Криму у 2014 році. Так, він та його посіпаки штурмували аеродром у тимчасово окупованому Бельбеку.

Що відомо про вбивство генерала Цокова