Генерали армій США та Росії провели шестигодинні переговори в Гельсінкі

Вперше з 2019 року Високопоставлені офіцери збройних сил США і Росії провели шестигодинні переговори. Відбулися вони 22 вересня у Гельсінкі.

Армію США представляє генерал Марк Міллі, а від Росії на зустріч поїхав начальник генштабу Валерій Герасимов. Ці переговори були першою особистою зустріччю між ними з 2019 року.

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Зустріч російської та американської делегацій відбулася на території урядової резиденції Кенігстед в місті Вантаа, що за 40 кілометрах від Гельсінкі.

Про що говорили генерали армій США та Росії

Зазвичай подробиці таких зустрічей залишаються таємницею, а заяви обох сторін – мінімальними.

США видали детальну інформацію про тривалість зустрічі, але не порядок денний. У заяві мовиться, що переговори були націлені на "зниження ризику та оперативне вирішення конфліктів".

видали детальну інформацію про тривалість зустрічі, але не порядок денний. У заяві мовиться, що переговори були націлені на "зниження ризику та оперативне вирішення конфліктів". У Росії підтвердили, що переговори були націлені на обговорення зниження ризиків. У російському військовому відомстві підкреслили, що зустріч "була конструктивною".

Додамо, що через напружені стосунки генерали армії США та Росії вже тривалий час зустрічаються на нейтральній території.