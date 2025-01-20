Бездіяльність під час захоплення частини Харківщини: ЗМІ дізналися імена затриманих генералів

ДБР спільно із СБУ продовжують роботу та викривають тих, хто може шкодити нашій державі. Зокрема, затримали двох генералів та половника.

Службовці затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Хто ці затримані

Їх звинувачують у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківської області у 2024 році.

Своїм недбалим ставленням до військової служби вони дозволили військам Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району.

Крім цього, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Відомо, що один із генералів неправильно визначив позиції для бригади. Вони не відповідали її бойовим потужностям.

Юрій Галушкін очолив ОТУВ "Харків" у квітні 2024 року, проте був знятий з посади після того, як Росія знову окупувала частину Харківської області. Артур Горбенко очолював 125 бригаду ТрО, проте у червні 2024 року заявив, що йде з посади.

Ілля Лапін очолював 415 стрілецький батальйон.

Мовиться про бойові дії у травні 2024 року, коли росіяни повторно намагались окупувати Харківську область. Їх вдалося зупинити, а ситуацію стабілізувати.