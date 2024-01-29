У Київ прибули генеральні інспектори із США: яка мета їхнього візиту

У Київ 29 січня прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США. Їх зустріла на залізничному вокзалі пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Про це Брінк повідомила у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Ці три американські інспектори виконуватимуть в Україні важливу місію, передає 24 Канал.

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Три генеральні інспектори із США приїхали у Київ

Пані посол США в Україні зазначила, що рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Брінк також поділилася сумісним фото з інспекторами з залізничного вокзалу у Києві.



Брінк зустріла інспекторів із США, що прибули у Київ / Фото з акаунту Бріджит Брінк у соцмережі Х

Їхні (інспекторів США – 24 Канал) зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США,

– написала вона.

Зокрема, відомо, що ці інспектори приїхали перевіряти, як саме Україна використовує надану нашими американськими партнерами допомогу, а також складуть звітність стосовно свого візиту в нашу державу.

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