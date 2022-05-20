Генетичний код: довоєнні фото захисників Маріуполя у вишиванках

Вишиванка для українців значно більше, ніж національне вбрання. Це історія, філософія та символ національної ідентичності. 24 канал попросив у рідних захисників Маріуполя довоєнні фото у вишиванках, аби об'єднати символи незламності та ідентичності.

На цих фото посмішки та гордість за те, що українці. Впевненість у майбутньому та незламність духу. Вишиванка – це оберіг українців, тож віримо, що незабаром наші воїни змінять військову форму на вишиті сорочки. А поки переглянемо їх фото з Дня вишиванки минулих років.

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Захисники Маріуполя у довоєнний час у вишиванках та посмішках

Дмитро з нареченою

На фото захисник Данілов Дмитро з нареченою Ганною Науменко. Саме у цій білій вишитій сукні Ганна збирається виходити заміж.

Ми зустрічаємось з 2014 року, пропозицію він зробив мені в 2018-му. А цього року, в 2022-му, ми маємо одружитися. Я звикла чекати, але зараз кожен день очікування нестерпний, – поділилась Ганна.

У зверненні із закликом звільнити бійців з "Азовсталі", Ганна розповіла, що її наречений змінив звичне життя, навчання, спорт і пішов обороняти країну, наш спокій разом з іншими хлопцями ще 8 років тому.



Ганна Науменко у вишитій білій сукні / Фото надані редакції Ганною



Щасливі закохані у час до війни / Фото надані редакції Ганною

Вишняк Артем

Вишняк Тетяна, Ставр і їх син Артем. Фото зроблене кілька років тому, хлопець ще зовсім юний, зараз йому 20 років і він захищає фортецю Маріуполя "Азовсталь".



Прекрасна сім'я завжди поважала вишиванку та українську культуру / Фото надані редакції

Українські захисники у вишиванках / Фото надані редакції

Вишиванка оберіг українців

Зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський, він записав відеозвернення, де наголосив, що вишиванка – це наш оберіг.

Олена Зеленська додала, що з війною це свято набуло особливого щемливого сенсу, і щоб не було, але Україна переможе російських окупантів.

А боєць черкаської тероборони створив бойову вишиванку, яка чудово поєднується із бойовою сорочкою ЗСУ.

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День вишиванки відзначають вже 16 років, адже започаткувала його ще у 2006 році Леся Воронюк. Цьогоріч вона подякувала захисникам Маріуполя за життєвий приклад боротьби та любові та Збройним Силам України і всім, хто боронить нашу державу на своїх фронтах, за можливість одягнути сьогодні вишиту сорочку в українській Україні.