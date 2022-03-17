Генконсульство Польщі призупинило роботу у Вінниці на невизначений термін

Генеральне консульство Польщі на невизначений термін призупинило роботу у Вінниці. Причиною стала небезпечна ситуація у державі через війну Росії проти України.

Відповідний лист надійшов на ім'я голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка від Генерального консула Польщі у Вінниці Даміана Цярціньскі.

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У ньому мовиться про визнання безпрецедентного порушення міжнародного порядку через російську агресію проти України.

Попри зміну способу своєї діяльності, Польща продовжує підтримувати Україну на міжнародній арені та безпосередньо надає допомогу всім потребуючим, незалежно від віку, національності та походження,

— зазначено у листі.

Хто надаватиме відповідні послуги

Варто зауважити, що після призупинення роботи Генконсульства Польщі у Вінниці відповідні послуги надаватимуть:

Міністерство закордонних справ Республіки Польща;

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові.

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