Екссоратник Коломойського Боголюбов втік з України за фальшивими документами, – ЗМІ
Джерело:Українська правда
Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов виїхав з країни за підробленими документами. Ймовірно, бізнесмен довідався, що БЕБ готує для нього підозру.
Як повідомляють у ЗМІ, Боголюбов покинув Україну вночі 24 червня на потязі Київ – Хельм.
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Зазначається, що бізнесмен для виїзду з країни послуговувався несправжніми документами. Крім того, йому допомагав прикордонник. 6 липня спільника Боголюбова взяли під варту.
У Польщу колишній акціонер "Приватбанку" в’їхав за особистим паспортом. Наразі чоловік переховується в Австрії. Ймовірною причиною його втечі могло стати те, що Бюро економічної безпеки готує для Боголюбова підозру у справі "Приватбанку".
Хто такий Геннадій Боголюбов
62-річний український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват". Після того як Приватбанк націоналізували Боголюбов неодноразово звертався до суду. Він хотів повернути акції, що належали йому на момент націоналізації банку.
4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова на підставі доказів, що колишні власники Приватбанку незаконним шляхом вивели з банку майже 2 мільярдів доларів, в результаті чого кошти були переведені компаніям, які їм таємно належали або перебували під їх контролем.