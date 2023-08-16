Куратор будівництва "палацу Путіна": у Росії раптово помер генерал Лопирьов

У Кобзона сьогодні – аншлаг. У російській тюрмі раптом помер генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. Раніше він обіймав посаду керівника Служби охорони на Кавказі.

Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал. Він перебував у Рязанській області у виправній колонії № 3.

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Лопирьов перебував у колонії за хабар. Повідомляють, що у генерал-лейтенанта раптом погіршилося самопочуття. Спершу він вирушив до Рязанської обласної лікарні, а вже згодом – на концерт до Кобзона. Причину смерті наразі не розкривають.

Тепер Лопирьов вже не сидітиме. Можна сказати, що він втік з ув'язнення, але є нюанс. До слова, Лопирьова до 10 років позбавлення волі засудили ще у листопаді 2017 році. Окрім того, він мав сплатити суттєвий штраф. Його розмір становив 150 мільйонів рублів. Генерал-лейтенант свою провину не визнав.

Раніше у Росії помер ексзаступник Шойгу

Вдень 16 серпня стало відомо, що на концерт до Кобзона також вирушив Геннадій Жидко – колишній заступник Сергія Шойгу. Стало відомо, що він хворів упродовж вже тривалого часу. Водночас причину його смерті також невідома.