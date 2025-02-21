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24 Канал Новини України Його вбив російський обстріл: під час ремонтних робіт загинув енергетик Геннадій Мусатов
21 лютого, 16:32
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Його вбив російський обстріл: під час ремонтних робіт загинув енергетик Геннадій Мусатов

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Геннадій Мусатов, енергетик з "ДТЕК Дніпровські електромережі", загинув під час ремонтних робіт через російський обстріл.
  • На момент загибелі йому було 56 років, він мав 20-річний досвід роботи в енергетичній сфері.

Внаслідок російського обстрілу загинув український енергетик Геннадій Мусатов. Він проводив ремонтні роботи на одному з енергооб'єктів нашої країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України

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Що відомо про загибель енергетика від ворожого обстрілу

У Міненерго розповіли, що Геннадій Мусатов працював в компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" машиністом автокрана. 

Під час відновлення електромережі, пошкодженої обстрілами, ремонтна бригада енергетиків потрапила під повторний обстріл. Окупанти  влучили в автокран, за кермом якого перебував Геннадій Васильович,
– зазначили у міністерстві.

На момент загибелі Геннадію Мусатову було 56 років, з яких 20 років він працював в енергетичній сфері. 

"Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять усім, хто віддав у боротьбі за світло найцінніше – своє життя", – мовиться у повідомленні.

24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого енергетика Геннадія Мусатова.