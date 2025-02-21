Його вбив російський обстріл: під час ремонтних робіт загинув енергетик Геннадій Мусатов
- Геннадій Мусатов, енергетик з "ДТЕК Дніпровські електромережі", загинув під час ремонтних робіт через російський обстріл.
- На момент загибелі йому було 56 років, він мав 20-річний досвід роботи в енергетичній сфері.
Внаслідок російського обстрілу загинув український енергетик Геннадій Мусатов. Він проводив ремонтні роботи на одному з енергооб'єктів нашої країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
До теми По енергетиці летить все, що є у Росії, окрім ядерної зброї, – Міненерго
Що відомо про загибель енергетика від ворожого обстрілу
У Міненерго розповіли, що Геннадій Мусатов працював в компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" машиністом автокрана.
Під час відновлення електромережі, пошкодженої обстрілами, ремонтна бригада енергетиків потрапила під повторний обстріл. Окупанти влучили в автокран, за кермом якого перебував Геннадій Васильович,
– зазначили у міністерстві.
На момент загибелі Геннадію Мусатову було 56 років, з яких 20 років він працював в енергетичній сфері.
"Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять усім, хто віддав у боротьбі за світло найцінніше – своє життя", – мовиться у повідомленні.
24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого енергетика Геннадія Мусатова.